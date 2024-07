QUEEN

Beyoncé oferece bolsas de estudo de R$ 10 mil para estudantes da Uneb

Através de sua fundação filantrópica BeyGOOD, Beyoncé está oferecendo bolsas de estudo para estudantes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) que encontram-se em situação de vulnerabilidade social e registrados no CadÚnico. A confirmação veio da assessoria da instituição ao Alô Alô Bahia.

No total, quinze alunos serão beneficiados pelo Programa Bolsas Renaissance 2024, conforme o edital divulgado pela instituição nesta quarta-feira (24). Cada estudante selecionado receberá US$ 2 mil, o equivalente a cerca de R$ 10 mil na cotação atual, em parcela única.

– Ter integralizado, no mínimo, 20% e no máximo 90% da carga-horária total do curso de Graduação, excluindo-se o estágio curricular, o trabalho de conclusão de curso e atividade complementar curricular;