CELEBRAÇÃO À DIVERSIDADE

Evento homenageia Beyoncé no bairro de São Caetano

Com o objetivo de promover inclusão e levar a experiência cultural de Beyoncé para a população periférica de Salvador, o Beyoncé Fan Party Celebration foi realizado no último sábado (6) no bairro de São Caetano. O evento realizado em homenagem a cantora americana contou com apresentações de drag queen e DJs nacionais e internacionais.