BiblioMetrô Itinerante realiza edição especial para o Novembro Negro na Estação Lapa de Metrô

O projeto BiblioMetrô Itinerante terá edição especial do Novembro Negro dos dias 20 a 24, na estação Lapa. A iniciativa disponibilizará no local obras selecionados de autores negros que podem ser lidas gratuitamentem, das 8h as 18h. No dia 23, às 16h, a programação recebe um bate-papo com Anderson Shon e Daniel Cesart, criadores da história em quadrinhos “Estados Unidos da África”, que está exposta na estação Campo da Pólvora, também durante o mês de novembro.