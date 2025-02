COMIDA

Bistrô chega para somar à boa gastronomia do Rio Vermelho

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 09:56

Steak tartare de filé mignon Crédito: Matteus Lima/ Divulgação

O mobiliário antigo e o belo acervo de obras de arte garantem o clima retrô. A decoração assinada por Nino Nogueira mescla o velho e o novo e enche de bossa o recém-inaugurado RiviéRouge Bistrô, no Rio Vermelho, que ainda tem a seu favor a bela vista mar da Praia da Paciência, que pode ser apreciada de qualquer um dos 50 lugares do salão. >

Como se não bastasse, o espaço conta ainda com um balcão onde a gente pode tomar um drinque, beliscar uma coisinha enquanto aprecia a vista, acompanhar o preparo dos drinques e/ou embarcar na perfeita trilha sonora, que não chamarei de playlist, para não sair do roteiro. Ou melhor, do clima nostálgico, ou ainda, modéstia às favas, poético, que criei para abrir esta resenha. >

Arroz de pato

Brincadeiras à parte, nada disso adiantaria se a cozinha não acompanhasse a delicadeza dos detalhes acima citados. Mas, graças aos Deuses da Gastronomia, o chef Iran Santana, do alto de suas mais de três décadas de labuta à frente do fogão, honra o cardápio que apresenta. Da Matulinha de Carpaccio, ao especialíssimo Steak Tartare de Filé Mignon, passando pelo clássico bolinho de bacalhau, que abrem o cardápio de entradas; aos pratos principais que destacarei na sequência, tudo tá apontando para o sucesso da casa.>

Dadinho de tapioca

Sim, alguns pratos do menu têm um quê de dejá vu, mas é natural, afinal o chef tem passagens por casas como o extinto Larriquerri, o francês Chez Bernard, o italiano Pasta em Casa e outras tantas de onde construiu seu repertório que ora apresenta, ou reapresenta, no simpático bistrô. Minha simpatia pelo lugar aconteceu meio por acaso. No domingo passado, na companhia da família, saímos em busca de um lugar para comer. Consenso entre cinco pessoas é difícil. Um já conhecia aquele que alguém sugeria, outro conhecia outro, até que lembrei que um amigo havia me convidado para conhecer o novo bistrô e que acabei não indo.>

Filé Mignon Corte Tornedor

Daí, já com todos no mesmo carro, sugeri: tem um lugar novo no Rio Vermelho, que ainda não conheço, querem arriscar? Perguntei, confesso, com medo de que topassem, afinal não sabia o que encontraria. Toparam e lá fomos nós cinco escalar a escadinha que leva ao primeiro andar do prédio. Para nossa surpresa tudo saiu perfeitinho, todos aprovaram suas escolhas. E eu, claro, aproveitei para beliscar um por um: Filé Mignon Corte Tornedor, um com molho de Gogonzola e o meu com molho Poivre, Feijoada (sim, tem aos domingos) e Nhoque de Camarão. De entrada, pedimos os dois citados lá atrás e mais a Moelinha no azeite de oliva. Tudo perfeito e arrematado por um delicioso Pudim de Tapioca, que foi compartilhado por todos. Saímos satisfeitíssimos e com aquele sentimento de comida afetiva, sem frescura, mas com técnica e muito sabor.>

Nhoque de camarão

Quatro dias depois, resolvi voltar. Desta vez, para jantar a convite dos proprietários Romildo Almeida e Ana Laura Mascarenhas que juntaram à mesa os queridos Marcello Fontes e Nino Nogueira. Entre um Basil Smash e um Citrus Punch (drinques deliciosos criados por Gabriel Guerra, filho do proprietário) e um petisco e outro, resolvi experimentar o que tinha guardado para esta volta: o arroz de pato. >

Morango com mil folhas

Talvez minha expectativa com este prato, que é um dos meus preferidos, tenha sido tamanha que acabou sendo frustrada. Não que o prato estivesse ruim, mas não foi do meu agrado. Talvez estivesse caldoso demais ou o arroz arbóreo não combinou com o pato, enfim, pato aqui pato acolá, não repetiria o pedido. Mas, ressalto, a maioria dos presentes aprovou. >

Talvez eu seja mais rigoroso, especialmente com os meus preferidos. Mas não sofri. Fui recompensado com os deliciosos Bacalhau à Lagareiro e com o Polvo à Provençal e, saí com a certeza de que o Rio Vermelho ganhou mais um espaço gastronômico para somar com tantos outros de alto nível que existem por lá, como o Silva Cozinha, La Taperia, Isola dei Sapori, Manga, Pasta em Casa, dentre outros. Difícil agora é escolher entre qualquer um desses maravilhosos lugares para ir. Sorte a nossa!>

SERVIÇO: >

@rivierougebistro>

Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho>

Reservas: 71 98915 0770>