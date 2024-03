LANÇAMENTO

'Black Mirror': nova temporada deve chegar ao streaming em 2025

Em 2023, a Netflix lançou o sexto ano de Black Mirror. Ele conta com cinco episódios, intitulados "A Joan é Péssima" (com Salma Hayek, Michael Cera e Annie Murphy), "Loch Henry" (com John Hannah e Monica Dolan), "Beyond the Sea" (com Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara e Rory Culkin), "Mazey Day" (com Zazie Beetz) e "Demônio 79" (com Paapa Essiedu).