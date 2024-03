Comédia

Estreia hoje (12) nova temporada da série Encantado’s

Chega hoje (12) ao Globoplay a nova temporada de Encantado’s. São 12 novos episódios com as aventuras dos personagens do supermercado que à noite se transforma numa vibrante quadra de escola de samba. A trama criada por Renata Andrade e Thais Pontes, com redação final de Antonio Prata e Chico Mattoso e direção artística de Henrique Sauer, tem novidade no time de atores e roteiristas.