Bloco Olodum faz ensaio gratuito no Pelourinho neste domingo (12)

Evento faz parte da preparação do bloco para o Carnaval 2025

O Olodum faz um ensaio gratuito no Largo do Pelourinho, em Salvador, neste domingo (12). O evento faz parte da preparação do bloco para o Carnaval 2025, que terá para eles o tema “Olódùmarè - O Ser Supremo: Raízes e Origens”.