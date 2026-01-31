Acesse sua conta
Bloco pré-carnavalesco arrecada doações para hospital pediátrico em Salvador

Desfile do Bloco Sagalera acontece na Vila Laura, antecipa a folia e destina donativos ao Hospital Martagão Gesteira

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 11:32

Sagarela
Bloco não tem fins lucrativos Crédito: divulgação

Em meio à agenda intensa do pré-Carnaval de Salvador, uma iniciativa na Vila Laura chama atenção por adotar práticas alinhadas à sustentabilidade e ao impacto social. Marcada para este sábado (31), a ação propõe uma lógica diferente da folia tradicional ao associar celebração popular, reaproveitamento de recursos e solidariedade.

Sem fins lucrativos e sem cordas, a proposta estimula a participação consciente ao substituir a venda de abadás pela doação de duas latas de leite em pó, que dão acesso à camisa oficial do evento. Todo o material arrecadado será destinado ao Hospital Martagão Gesteira, referência em atendimento pediátrico no estado. A dinâmica reduz desperdícios, evita descartáveis associados a grandes eventos e transforma o acesso à festa em um gesto coletivo de responsabilidade social.

Além do impacto direto da arrecadação, que em 2025 ultrapassou 1.500 latas, a iniciativa também valoriza o conceito de sustentabilidade comunitária, ao fortalecer o comércio local, estimular deslocamentos a pé dentro do bairro e promover uma ocupação mais consciente do espaço urbano.

Após a mobilização solidária, a programação segue com desfile de pré-Carnaval pelas ruas da Vila Laura, animado por charanga e repertório tradicional, reunindo moradores e foliões de diferentes idades. O cortejo será comandado pelo Bloco Sagalera, que chega ao oitavo ano mantendo o compromisso com um Carnaval mais acessível, responsável e integrado à comunidade.

Serviço

O quê: ação solidária e desfile de pré-Carnaval

Quando: 31 de janeiro de 2026 (sábado) – concentração a partir das 15h; saída às 17h

Onde: Vila Laura – concentração na Rua Rio Inhuma

Como participar: troca de 2 latas de leite em pó pela camisa

Beneficiado: Hospital Martagão Gesteira

Informações: (71) 98127-7764 / 99208-1356

Instagram: @sagaleravila

