MODA

Boné + lenço juntos = modernidade instantânea

Produção é hit do momento fashion; veja como usar

Parece disfarce, mas é um truque de stylist que virou tendência entre os fashionistas sedentos por novidades. Tudo começou quando Alessandro Michele, ainda diretor criativo da Gucci, colocou na passarela um look onde o lenço era usado com boné e amarrado embaixo do queixo. Tudo dentro da sua proposta maximalista que combina o vintage e o esportivo casual. Os primeiros a aderirem foram os cantores de rap, como o A$AP Rocky, e a diva pop Rihanna. A modelo Hailey Bieber é uma das maiores entusiastas e ajudou a popularizar a proposta fashion.