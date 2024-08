CASO DE JUSTIÇA

Boninho manda recado para Elon Musk sobre X no Brasil: 'Talvez possa ajudar'

Em meio a confusão sobre o funcionamento do X (antigo Twitter) no Brasil, Boninho, diretor dos realities shows Big Brother Brasil e Estrela da Casa, da TV Globo, aproveitou para mandar um recado a Elon Musk, dono da rede social.

No último dia 17, Elon Musk anunciou o fechamento do escritório do X no Brasil e atribuiu sua decisão exclusivamente às ações de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal.