Brasil tem 7 bares entre os melhores do mundo

Tan Tan, de São Paulo, é o 31º melhor do mundo

O Tan Tan, de São Paulo, é o 31º melhor bar do mundo, de acordo com a prestigiada lista da World’s 50 Best Bars Awards. O anúncio foi feito na última terça-feira (22), em Madri, na Espanha. O bar na capital paulista, comandado pelo chef Thiago Bañares, é o único brasileiro entre os 50 melhores.