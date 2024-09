BEBA COM MODERAÇÃO

Ambev paga conta de água nos bares de Salvador em ação especial; entenda

A Ambev vai assumir a conta em mais de 210 bares e restaurantes em 12 cidades brasileiras, incluindo Salvador e Lauro de Freitas, na sexta-feira (27), data que marca a 16ª edição do Dia de Responsa. Os estabelecimentos estão situados em bairros como Pituba, Stiep e Rio Vermelho (acesse lista completa abaixo).

A companhia vai realizar a ação em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Lauro de Freitas, Paracuru, Salvador e Trairi. O obetivo é garantir uma noite muito mais duradoura e consciente com direito a brindes com água.

Nos últimos dois anos, a companhia investiu mais de R$ 45 milhões em projetos focados em moderação. “Chegamos ao nosso 16º Dia de Responsa e com o consumo responsável, todo mundo sai ganhando. Dessa vez, fomos além, com iniciativas que impactam diretamente nossos consumidores em um movimento que dura mais de 20 anos. Intercalar uma cerveja gelada com água e comida é sempre a melhor pedida para prolongar a noite e garantir mais diversão”, comenta Rodrigo Moccia, Diretor de Relações Institucionais da Ambev.