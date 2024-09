SOCIAL

Ambev expande compromisso social através de HUB de inclusão produtiva

Grupo quer impactar 5 milhões de pessoas até 2032 com o BORA HUB

A Ambev, amplamente conhecida pelas marcas icônicas como Brahma e Guaraná, vai muito além das bebidas. A gigante está profundamente envolvida em um compromisso social robusto, canalizado pelo BORA, HUB de inclusão produtiva lançado em 2022 com uma ambição ousada: impactar mais de 5 milhões de pessoas em 10 anos.

Conexão é a palavra de ordem no BORA, que reúne mais de 40 projetos em uma rede sólida, espalhada por todo o território nacional. Não se trata apenas de ligar quem busca emprego a quem quer contratar, mas de criar uma teia múltipla, resistente e colaborativa. E os resultados já estão aparecendo.

Carlos Pignatari, diretor de Impacto Positivo da Ambev, reforça a importância das conexões nesse processo. “Trabalhamos com parceiros locais para identificar soluções que atendam às necessidades específicas de cada comunidade", afirma.

Para se ter ideia da potência, o BORA já impactou mais de meio milhão de pessoas e está longe de parar por aí. Para alcançar essa ambição, o foco está voltado para a inclusão produtiva, ou seja, ajudar as pessoas a conquistarem uma renda digna e sustentável.

As mulheres estão no centro dessa transformação. Elas correspondem à 84% dos participantes. 69% delas são negras. Isso porque o BORA entende que incluir as populações mais vulneráveis é essencial para um futuro mais justo.