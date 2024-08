VAGA

Ambev abre programas de estágio e trainee com vagas em Camaçari; salários chegam a R$ 8,5 mil

Com vagas de estágio em Camaçari (BA), inscrições ficam abertas até 03 de setembro

A companhia de bebidas Ambev abriu as inscrições para o Programa de Trainee e Estágio 2025 nesta sexta-feira (16). Os interessados podem se inscrever no processo seletivo até o dia 3 de setembro, por meio do site da empresa. Na Bahia, há vagas em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A remuneração pode chegar a R$ 8,5 mil.