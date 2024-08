RUMO A LISBOA

Estudantes da rede municipal de Salvador participarão de intercâmbio sociocultural em Portugal

Viagem é uma das etapas do “Era Uma Vez…Brasil”, projeto de arte-educação que reconta a história do país

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 16:36

Professor Pedro Romildo Pereira, do Engenho Velho de Brotas, acompanhará grupo de 14 alunos Crédito: Enaldo Pinto/Ascom Smed

Um grupo de 14 estudantes da rede municipal de Salvador participará de um intercâmbio sociocultural em Portugal, promovido pelo projeto “Era Uma vez... Brasil”. Os nomes foram apresentados nesta sexta-feira (16), durante um evento realizado no auditório da Organização de Auxílio Fraterno, no bairro da Liberdade. A programação ainda contou com o lançamento do livro de histórias em quadrinhos e de quatro filmes curtas-metragens produzidos pelos alunos durante as etapas do projeto.

A viagem para Lisboa é uma das etapas do “Era Uma Vez…Brasil”, projeto de arte-educação que reconta a história do país, com trabalhos em sala de aula sobre as narrativas não mostradas pelos livros didáticos tradicionais, além de exaltar a importância dos povos originários na construção histórica do país. Essa é a oitava edição do projeto, que conta com o recorte temático “Mais do que o Ipiranga: as independências de outros Brasis”.

A viagem acontecerá em novembro, com duração de dez dias. Ao lado do grupo soteropolitano, estarão outros 105 estudantes e professores, somando 120 brasileiros, de doze cidades dos estados da Bahia, Pernambuco e São Paulo. Entre os baianos, estarão 43 intercambistas, 40 estudantes e três professores das cidades de Salvador, Mata de São João e Jacobina.

O professor Pedro Romildo Pereira dos Santos, da Escola Visconde de Cairu, do Engenho Velho de Brotas, acompanhará o grupo. "Sou professor da rede municipal há 23 anos e digo que esse projeto é um marco extremamente relevante, não só para nós, professores, mas também para os alunos, porque traz uma proposta de contar uma narrativa do ponto de vista do oprimido, do ponto de vista daquele que foi colonizado”, disse.

Selecionada para o intercâmbio, a estudante Mariana Villas Boas de Souza, 15 anos, comemorou a vaga. "Eu amo desenhar e participar desse projeto foi incrível. Aprendi muito e estou muito animada para viajar e conhecer castelos, igrejas e essa parte da História do nosso país", disse a aluna, que fará a sua primeira viagem de avião por causa do projeto.

Desde março, a iniciativa iniciou uma jornada de conhecimento com atividades que acompanham todo o ano letivo das escolas municipais, impactando alunos e professores. Já foram realizadas duas etapas: a “Fatos Históricos” e o “Campus de Arte-educação”. Em Salvador, o projeto contou com 815 estudantes inscritos e tem patrocínio do Hiperideal e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Em todo o país, nesta oitava edição, foram mais 4,8 mil inscritos, sendo 1.795 na Bahia, 815 deles em Salvador, 471 em Mata de São João e 509 em Jacobina.