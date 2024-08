ANTES DA ELEIÇÃO

Show de padre Fábio de Melo é suspenso no interior da Bahia por questão eleitoral

Município anunciou que o show ocorrerá em outra data

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 16:25

Padre Fábio de Melo Crédito: divulgação

O município de Itapetinga, no centro sul baiano, suspendeu o show do padre Fábio de Melo, que seria realizado na última terça-feira (13), durante o evento de inauguração do Hospital Vírgina Hagge.

A suspensão ocorreu após o Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizar representação eleitoral contra o prefeito Rodrigo Hagge e seu tio Eduardo Hagge, que é pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. O município anunciou que o show ocorrerá em outra data.

No documento, a promotora de Justiça Solange Anatólio do Espírito Santo registrou que o Poder Executivo Municipal contratou o show com recursos públicos e divulgou que ele aconteceria durante a inauguração do hospital, que se daria a menos de três meses das eleições.

Essa conduta, explicou ela, é vedada pelo art. 73 da Lei 9.504/1997, que proíbe a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, nos três meses que antecedem as eleições, para a realização de inaugurações. As inaugurações podem ocorrer nesse período, ressaltou Solange Anatólio, mas sem shows e sem participação de candidatos.

A reportagem procurou o chefe do Executivo para ter um posicionamento mediante às acusações, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.

A promotora de Justiça assinalou que não se pode negar que a prática dessa conduta vedada, por Rodrigo Hagge, na condição de agente público, “beneficia diretamente” a candidatura de Eduardo Hagge. Isso “tende a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral”.