EM AGOSTO

Comemoração a Santa Dulce terá show de padre Fábio de Melo; confira

Está chegando um dos momentos mais aguardados pelos católicos baianos. Dia 13 de agosto é dia de celebrar Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, baiana e soteropolitana da história. Este ano, a festa litúrgica terá um show do padre Fábio de Melo na segunda-feira (12), às 20h, no Largo de Roma. A programação completa foi divulgada durante um evento no Santuário de Irmã Dulce, no bairro de Roma, nesta quarta-feira (17).