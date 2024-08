EM SALVADOR

Fábio de Melo prova culinária baiana: ‘Melhor moqueca da minha vida’

Padre Fábio de Melo é o grande destaque desta segunda-feira (12), na programação da festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, que segue até terça-feira (13). O padre traz a Salvador seu novo show “Este Sou Eu”, abordando temas como amor, fé, esperança, amizade e paz, às 20h, no palco principal da festa, montado no Largo de Roma, na praça que leva o nome da primeira santa do Brasil.

Mais cedo, vestindo uma camisa em que se lê “carioque-se”, o padre, que se apresentou no último domingo (11) no interior do Rio de Janeiro, mandou avisar aos seguidores que o destino do dia era Salvador: “Cheguei, carioquei-me, mas já estou indo baianizar-me”, escreveu.