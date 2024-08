RELIGIÃO

Festa de Santa Dulce dos Pobres termina nesta terça (13); confira atrações

Padre Fábio de Melo se apresenta nesta segunda (12)

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 14:54

Santa Dulce Crédito: Divulgação

A festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, será encerrada nesta terça-feira (13), ponto alto da celebração. O evento, que começou no início do mês, tem reunido milhares de fiéis, devotos e admiradores da vida e obra da "santa dos pobres" na praça que leva o nome da religiosa, no Largo de Roma.

Nesta segunda-feira (12), penúltimo dia da programação, o grande destaque será a apresentação do Padre Fábio de Melo com seu novo show "Este sou eu". O espetáculo, que aborda temas como amor, fé, esperança, amizade e paz, começará às 20h no palco principal. "É uma honra e um prazer poder participar da homenagem à nossa querida Santa Dulce dos Pobres. Venha, traga sua família. Será uma noite muito especial", convida o padre, através das redes sociais.

Antes do show, às 15h, ocorre a Procissão dos Nós, que sai do Santuário Santa Dulce dos Pobres em direção à Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim. Em seguida, às 17h, será realizado o Ofício Solene de Vésperas da Festa de Santa Dulce dos Pobres. Além disso, haverá as programações diárias da Quermesse às 14h e a Trezena Solene às 18h, celebrada por Dom Frei José Ruy G. Lopes.

Na terça-feira (13), dia oficial de celebração da santa, a programação começa com Alvorada Festiva, às 5h30, seguida por uma série de missas ao longo do dia. Às 6h, Frei Ícaro Rocha dará início à primeira missa; às 7h, Frei Gilson de Jesus Marinho celebrará a segunda; às 8h30, Dom Marco Eugênio Galrão presidirá a terceira; às 10h, Dom Frei José Ruy G. Lopes celebrará a quarta; às 12h, Frei Anailton Brito conduzirá a liturgia do meio-dia; às 14h, Frei Mario Erky, OFMCap, celebrará a última missa da tarde; e às 17h, na Praça Irmã Dulce, acontecerá a Missa Campal presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

Logo depois, acontece a Procissão Luminosa encerrando as homenagens à Santa Dulce. Saindo às 19h, a caminhada será conduzida pela cantora Eli Abel, percorrendo o Caminho da Fé e culminando com a bênção do Santíssimo. Além das cerimônias religiosas, haverá as apresentações musicais do cantor Waldonys, às 15h; do Padre Antônio Maria, às 16h; e da banda Anjos de Resgate às 20h, que encerrará o evento. A iniciativa conta com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador. Desde jovem, dedicou sua vida ao cuidado dos doentes e necessitados. Em 1933, entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e em 13 de agosto do mesmo ano adotou, em homenagem à sua mãe, o nome de Irmã Dulce.