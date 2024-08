ANJO BOM DA BAHIA

'Desobedecia a Deus para obedecer aos pobres': conheça as histórias irreverentes de Santa Dulce

No rol de histórias contadas sobre Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, aquelas que versam sobre a fé e os milagres atribuídos à santa baiana são maioria. No entanto, na memória da professora Lia Costa, que foi amiga e ajudante de Dulce, também há espaço para as histórias irreverentes em decorrência da teimosia da freira.

“Ela desobedecia a Deus para obedecer aos pobres”, afirma Lia. “A maior briga dela era com Santo Antônio, porque ela achava que ele tinha que ajudá-la. Ela ajoelhava no altar da igreja com um terço, ao lado do santuário, e dizia o que estava precisando. Ou ele dava ou ela não saía dali. Teve uma vez que ela colocou Santo Antônio na chuva, por volta de meia-noite. Estava chovendo e fazendo frio, e tinha muito paciente com o queixo tremendo de frio, com febre e sem remédio. Ela disse que ia colocar Santo Antônio na chuva para ele aprender o que é fazer uma pessoa sofrer”, conta.