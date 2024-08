RELIGIOSIDADE

Feira da Sé acontece na Festa de Santa Dulce dos Pobres

A feira será realizada todos os dias do evento, das 14h às 21h, e conta com grande variedade de artigos religiosos, a exemplo de terço de mesa, escapulário de porta, porta-terço, velas, imagens de arte sacra e muito mais. A Feira da Sé é um projeto que fomenta o comércio local, dando visibilidade aos empreendedores da Economia Criativa, dinamizando o mercado de pequenos empreendimentos e oportunizando, assim, melhoria na sua capacidade financeira.

Somado a isso, promovemos a troca de saberes e fazer, de grande importância para a economia associativa e colaborativa, além de ser um verdadeiro laboratório de experiências da gestão do negócio. Conta com a realização do Instituto ACM e apoio da Rede Bahia e do jornal Correio.