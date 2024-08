ANJO BOM DA BAHIA

Procissão dos Arcos para trânsito e envolve motoristas em homenagem a Santa Dulce dos Pobres

Cortejo marca passagem da santa e dos doentes acolhidos por ela nos arcos do Bonfim, último local onde estiveram antes da ida ao galinheiro do convento

Larissa Almeida

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 22:16

Procissão dos Arcos 2024 Crédito: Paula Fróes/CORREIO

No trajeto entre a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim e o Santuário Santa Dulce dos Pobres, fiéis vestidos de branco e azul fizeram parte da Procissão dos Arcos na tarde desta sexta-feira (9) e pararam o trânsito por aproximadamente meia hora. Os motoristas que passavam, no entanto, não demonstraram insatisfação. Alguns deles, inclusive, chegaram a receber bandeiras festivas da santa e as mantiveram erguidas de dentro do carro, enquanto entoavam algumas das canções católicas escolhidas para a caminhada.

Celebração que ocorre todos os anos na última sexta-feira antes da festa de Santa Dulce, o cortejo marca a passagem do Anjo Bom do Brasil e dos doentes acolhidos por ela nos arcos do Bonfim, o último lugar onde estiveram antes de chegarem ao galinheiro do convento – episódio que marcou, em 1949, as raízes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Para o Frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, a ocasião precisa ser comemorada para manter vivos os feitos da freira baiana.

“Santa Dulce é uma heroína da nossa fé e nós queremos relembrar esse fato da sua vida para que também possamos seguir seu exemplo de caridade e de amor a Deus. Neste ano, estamos celebrando-a com o tema da Oração. Papa Francisco convocou toda a igreja para viver o ano da oração em preparação aos 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo e nós contemplamos Santa Dulce como modelo de paz e perseverança da fé. Ela nos dá esse grande exemplo e nos deixa o grande legado de uma mulher que vivia a intimidade com Deus”, destaca o Frei Ícaro Rocha.

Admiradora de Santa Dulce quando ela era viva e devota após dela após a morte, a aposentada Joselita Lobato, 65 anos, conta que a santa sempre foi uma inspiração de fé.”Ela fez um trabalho muito bonito na Massaranduba, onde eu moro, minha irmã estudou no Ginásio Circulista com ela e por isso tínhamos uma ligação muito forte com ela. Hoje, ela é tudo na minha vida, temos a fé viva nela”, afirma.

Ao lado dos pais, a estudante de Enfermagem Amanda Santos, de 24 anos, foi à procissão para agradecer. Isso porque, há cerca de dez meses, seu pai havia sido diagnosticado com câncer e precisava fazer uma cirurgia custosa. Sem recursos, ela conta que Santa Dulce os ajudou a conseguir uma vaga na Osid. “Nós teríamos que arranjar um dinheiro exorbitante para fazer a cirurgia dele, mas não tínhamos o valor. Eu pedi a intervenção de Santa Dulce e, em menos de uma semana, conseguimos a consulta dele na Osid. No mês seguinte, ele conseguiu fazer a cirurgia gratuitamente e está curado. Então, além da providência dela na minha vida, ela é um exemplo que temos, uma santa brasileira”, enfatiza.

Ao fim do cortejo, a programação católica da sexta-feira continuou com a Trezena Solene, marcada para 18h, e o show da banda Reflexo de Luz, às 19h, na Praça Irmã Dulce. Todos os atrativos fazem parte dos preparativos para a Festa em honra a Santa Dulce dos Pobres, que terá como ponto alto o dia 13 de agosto.

Confira a programação:

Dia 10/08 (sábado)

· Terço: 8h

· Missa Solene: 8h30 – Pe. Wilton Robson

· Missas: 12h e 16h

· Carreata: 14h

· Atração: 14h30 – Catequese Musical

· Quermesse: 14h

· Trezena Solene: 18h – Pe. Jaciel Bezerra

· Atração: Walmir Alencar – 19h

Dia 11/08 (domingo) – Dia dos Pais

· Missas: 7h, 12h e 16h

· Missa Solene: 8h30 – Padre Fernando Dias

· Atração: 14h30 – Hadron Kyrie

· Quermesse: 14h

· Trezena Solene: 18h – D. Dorival Barreto Júnior

· Atração: Eliana Ribeiro – 19h

Dia 12/08 (segunda-feira)

· Missas: 7h e 12h

· Terço: 8h

· Missa Solene: 8h30 – Pe. Eliomar Gomes

· Quermesse: 14h

· Procissão dos Nós (saindo do Santuário Santa Dulce para a Igreja do Bonfim: 15h – Eli Abel

· Ofício Solene de I Vésperas da Festa de Santa Dulce dos Pobres – 17h

· Trezena Solene: 18h – D. Frei José Ruy G. Lopes

· Atração: Padre Fábio de Melo – 20h

Dia 13/08 (terça-feira) – Solenidade de Santa Dulce dos Pobres

· Alvorada Festiva: 5h30

· Missa: 6h – Frei Ícaro Rocha

· Missa: 7h – Frei Gilson de Jesus Marinho (Ministro Provincial)

· Missa: 8h30 – Dom Marco Eugênio Galrão

· Missa: 10h – Dom Frei José Ruy G. Lopes

· Missa: 12h – Frei Anailton Brito

· Missa: 14h – Frei Mário Erky

· Quermesse: 14h

· Waldonys: 15h

· Padre Antônio Maria: 16h

· Missa Campal: 17h – Cardeal Dom Sérgio da Rocha

· Procissão Luminosa (Eli Abel): 19h (encerramento com a benção do Santíssimo)

· Atração: Anjos de Resgate – 20h