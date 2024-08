EVENTO

Salvador Boa Praça realiza nova edição neste fim de semana; confira a programação

Neste final de semana, o Salvador Boa Praça retorna à Praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, para a segunda edição do ano. O evento contará com diversas atrações musicais e atividades para toda a família, começando no sábado (17), a partir das 11h, e seguindo no domingo (18), a partir das 9h.

No primeiro dia, o público poderá conferir, a partir das 12h30, o show de Cinho Damatta, seguido pelo Espaço Musical Mar da Alegria, às 14h30. Às 16h, Eber Lima & Miguel animam o público, encerrando o dia com a apresentação de Didengo às 18h. Já no domingo, a programação começa com Anderson Monteiro às 12h30, seguido pelo Grupo Stripulia, às 14h30. Às 16h, Us Beatles trazem seu repertório, e o encerramento do evento fica por conta da banda Monarka, às 18h.