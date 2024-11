BRUNINHO MÁRCIO

‘Brasileiro por amor’: Bruno Mars ganha Carteira de Identidade Nacional gigante durante show em BH

Ação faz parte de campanha para divulgar novo documento brasileiro



Elis Freire

Agência Brasil

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 19:43

Carteira de Identidade Nacional declara "Brasileiro por amor" Crédito: Divulgação / MGI

Durante mais de um mês no Brasil, o cantor pop norte-americano Bruno Mars fez 15 shows em cinco capitais do país pela turnê Live in Brazil. No palco da última apresentação em solo nacional, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (5), o astro havaiano ganhou uma Carteira de Identidade Nacional (CIN), em tamanho gigante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O documento, parte de campanha para divulgar novo documento brasileiro, declara, simbolicamente, que a nacionalidade do astro pop havaiano é “brasileiro por amor”.

A entrega do documento fake foi feita à produção do artista por um funcionário da superintendência mineira da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), vinculada ao Ministério da Gestão.

Bruno Mars, nome artístico de Peter Gene Hernandez, recebeu o documento figurativo – confeccionado em uma gráfica da capital mineira. A impressão traz até o nome social Bruninho Márcio; data de nascimento; um número fictício de Cadastro de Pessoa Física (CPF); data de nascimento, em 1985; local de nascimento, em Honolulu, no estado do Havaí (Estados Unidos); e validade até 2085 [foto em destaque].

Em postagem feita em redes sociais, o MGI justificou que a iniciativa inédita é um presente simbólico para agradecer o carinho do músico com os brasileiros e, também, para fazer com que Bruninho, como é apelidado carinhosamente pelos fãs brasileiros, se sinta acolhido pelo país.

“Missão cumprida, entregamos a carteira de identidade fictícia (mas feita com muito carinho) para o Bruninho em seu último show. Ele já pode se sentir brasileiro como a gente! Te amamos, Bruno Márcio do Brasil!”, diz postagem do MGI em rede social.

Reconhecimento merecido

Dez dias antes, na apresentação de Brasília, Bruno Mars perguntou onde estava o documento dele. “Cadê meu CPF?”, disse, em tom de brincadeira ao microfone. Desde então, o público viralizou com uma campanha virtual para que o multi-instrumentista ganhasse um documento igual ao de quem nasceu no Brasil. Uma forma de reconhecer o artista como cidadão nacional por todo carinho.

Após a entrega da CIN aumentada, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, repostou em sua rede social a publicação da gravadora do artista, com a foto do documento nas mãos do irmão de Bruno Mars, o baterista Eric Hernandez. “Pronto! Bruno ‘Márcio’ Mars já está com sua CIN simbólica gigante em mãos. Oficialmente brasileiro!”, escreveu a ministra.

Nova CIN

A brincadeira do MGI foi, na realidade, uma estratégia para divulgar como os brasileiros natos, cidadãos portugueses e brasileiros naturalizados podem tirar a primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional ou atualizar a versão antiga gratuitamente. A própria ministra Esther Dweck convidou os brasileiros a fazerem o documento. “A CIN é prática, moderna e acessível para todas e todos”.

Entre as vantagens destacadas pelo MGI, está a de que o documento reúne diversos documentos em um, que tem validade em todo o território nacional. Antes da CIN, cada unidade federativa emitia sua própria identidade aos moradores daquele estado ou do Distrito Federal, o que, algumas vezes, gerava informações divergentes ou duplicidade na identificação do cidadão.

A CIN está disponível em formato físico ou digital e tem número único nacional, o CPF do cidadão. O documento serve, principalmente, para identificar cada brasileiro na Receita Federal e em outros órgãos públicos e privados.

A emissão do documento pode ser agendada nos Institutos de Identificação dos estados e do Distrito Federal. Para isso, é necessário que as pessoas levem as suas certidões de nascimento/casamento para a emissão da CIN. De acordo com o MGI, até o momento, somente Roraima ainda não emite a CIN.

Os cidadãos podem ficar atentos, também, a mutirões de cidadania organizados periodicamente pelos Institutos de Identificação estaduais, para emissão da carteira de identidade.

A lista de links para agendamento da CIN pode ser encontrada no site do governo. Atualmente, cerca de 15 milhões de pessoas já fizeram a nova identidade no Brasil.

