SEM AUTORIZAÇÃO

Brecha no WhatsApp permite que desconhecidos adicionem usuários a grupos de spam

Golpistas estão se aproveitando da falha

Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 15:49

Spam aparece no WhatsApp Web Crédito: Reprodução

Uma brecha no WhatsApp permite que números desconhecidos adicionem os usuários a grupos de spam, com propagandas, sem autorização. Isso acontece mesmo se a pessoa tiver configurado o aplicativo para só ser incluído em grupos apenas por conhecidos. Reportagem do G1 aponta que desde setembro há relatos de reclamações.

As mensagens de spam só aparecem no WhatsApp Web, não no aplicativo. Essa brecha pode ajudar golpistas.

Quando a pessoa é adicionada no grupo, é impedida de interagir e excluída logo após o disparo das mensagens. A maioria dos chats aparece com "nome desconhecido". As mensagens são de empresas de vários segmentos, incluindo negociação de dívidas, planos de saúde, lojas de suplementos e mais. Elas costumam incluir um número de telefone ou um link para um canal de atendimento.

A Meta, dona do WhatsApp, não comentou o caso.

É possível denunciar os grupos e contatos envolvidos nesse esquema de spam.