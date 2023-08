Britney Spears retoma contato com os filhos após um ano, diz site

Após passar mais de um ano distante, Britney Spears voltou a falar com os filhos Sean Preston, 17, e Jayden, 16. A informação foi divulgada pelo site Page Six.



De acordo com Mark Vincent Kaplan, advogado do ex da cantora, Kevin Federline, Britney retomou o contato com os jovens "algumas semanas atrás, provavelmente". Os meninos se mudaram para o Havaí no início deste mês.



Segundo o TMZ, Federline incentivou os filhos a encontrar a mãe antes da mudança, mas eles não quiseram. Em maio, o site divulgou que a última vez que a cantora falou com os filhos tinha sido no início de 2022.