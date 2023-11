Bruna Biancardi e Neymar estariam ensaiando reconciliação, afirma jornal

O ex-casal Neymar e Bruna Biancardi poderão voltar a ser um casal de novo, principalmente após a chegada da pequena Mavie, de um mês. Os dois estariam ensaiando uma reconciliação.



A informação foi compartilhada pelo jornal Extra, que escutou amigos próximos dos famosos, e garantiram que estariam dando um empurrãozinho para os dois voltarem.



No último feriado, os dois ficaram juntos na mansão do jogador, que fica em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. Além deles, outros casais também estavam na casa, e aproveitaram para curtir na tranquilidade.