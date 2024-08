FIM DA AMIZADE

Bruna Louise fala pela primeira vez sobre polêmica com Kéfera durante stand-up: vídeo viraliza

Nesta quarta-feira, 21, um vídeo de Bruna Louise no qual ela faz comentários sobre Kéfera Buchmann durante um show de stand-up se tornou viral. No clipe, Bruna discute a controvérsia que surgiu entre as duas após Kéfera abordar o término de sua amizade durante uma entrevista ao programa De Frente com a Blogueirinha.