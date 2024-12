CELEBRIDADES

Bruna Marquezine e João Guilherme participam de celebração especial em família

Atores prestigiam a 1ª Comunhão de Pietro Ávila, irmão caçula de João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme marcaram presença na 1ª Comunhão de Pietro Ávila, irmão mais novo do ator, celebrada neste domingo (15). Os dois participaram da cerimônia intimista e posaram para fotos ao lado do pequeno, que foram divulgadas nas redes sociais por Naira Ávila, mãe de João e Pietro.

“Filho, mamãe está muito orgulhosa de você e da sua dedicação. Parabéns, meu amor!”, escreveu Naira no Instagram, ao compartilhar imagens do momento especial. Nas fotos, Pietro aparece com roupas típicas da ocasião, ao lado de Bruna e João, que posaram sorridentes em um ambiente decorado com tema natalino.