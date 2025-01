ROMANCE

Bruno Fagundes, filho de Antonio Fagundes, assume novo romance com arquiteto

O ator compartilhou nas redes sociais registros do Réveillon em Itacaré, no sul da Bahia

Bruno Fagundes, filho do ator Antonio Fagundes, está em um novo romance com o arquiteto Thales Lucchesi. De acordo com informações do Extra, o relacionamento começou há poucos meses e, para celebrar a virada do ano, os dois passaram o Réveillon juntos em Itacaré, no sul da Bahia.