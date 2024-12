NOVO HIT?

Bruno Magnata transforma meme do “Espinafre do Popeye” em música e diverte fãs

Os seguidores ficaram impressionados com a rapidez na composição inspirada por episódio inusitado no Jornal da Manhã

O cantor Bruno Magnata, da banda La Fúria, não perdeu tempo e já transformou o meme do “Espinafre do Popeye” em música. Inspirado no viral de uma mulher que cantou de forma inusitada durante o Jornal da Manhã desta segunda-feira (16), o artista criou o novo hit em questão de horas e compartilhou nas redes sociais.