VIRALIZOU

Mulher surpreende repórter ao vivo e vira sensação nas redes sociais; veja vídeo

Entrada ao vivo ganhou destaque com momento musical inusitado

Um momento inusitado marcou a edição do Jornal da Manhã desta segunda-feira (16). Durante uma entrada ao vivo direto da rodoviária de Salvador, o repórter Felipe Oliveira foi surpreendido por uma mulher que, ao ser entrevistada, decidiu cantar espontaneamente uma música.

A cena inusitada rapidamente viralizou, conquistando internautas e gerando comentários bem-humorados nas redes sociais.O perfil oficial da Prefeitura de Salvador não perdeu a oportunidade de brincar com o episódio. “6h da manhã e a gente já tá nesse pique”, publicou, em tom descontraído

Nos comentários, os soteropolitanos também demonstraram empolgação. “Completamente do nada! Eu amo como nós soteropolitanos somos artistas em qualquer época da vida”, escreveu uma seguidora. Outra, já aposta no sucesso da música: “Pior que gruda na cabeça, vem aí a música do Carnaval”, brincou