BTS está de volta e os fãs enfrentam o desafio emocional do retorno

Anúncio da nova turnê desperta alegria, ansiedade e reflexões sobre maturidade do público



Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 06:26

Membros do BTS reunidos em um dos ensaios antes do início da turnê Crédito: Reprodução

No próximo dia 13, às 12h no Brasil (e já meia-noite do dia 14 na Coreia do Sul), a BigHit Music vai anunciar oficialmente o que os fãs do grupo BTS mais aguardam há três anos e nove meses: as datas e as cidades dos shows da nova turnê.

Porém, desde que a empresa circulou o aviso mundialmente, um misto de alegria, ansiedade e angústia tomou conta do fandom. Nas redes sociais, fãs de todas as idades e de todas as partes do mundo expressam o medo de não conseguir adquirir ingressos para presenciar o comeback mais aguardado do mundo do k-pop.

Preparativos

Desde que saíram do exército, em junho de 2025, os membros se reuniram em Los Angeles para gravar o quinto álbum de estúdio do BTS, que marcará o início de uma nova era. Este álbum não vem apenas com 14 novas músicas; traz composições cheias de significado, que traduzem a experiência de vida e o amadurecimento dos artistas, que tiveram como último lançamento o álbum Proof, uma antologia da carreira, em 2022.

Conexão

Assim como fazem desde o debut, em 2013, nos últimos meses eles compartilharam nas redes sociais, em posts e lives, as próprias expectativas, os medos e as vulnerabilidades em relação ao retorno e ao novo trabalho.

E é justamente essa via transparente de comunicação que sempre conectou o BTS ao seu fandom, o army. Um sempre foi porto seguro para o outro — inclusive para quem conheceu o grupo durante o período do alistamento militar, quando eles interromperam todas as atividades.

Essa conexão torna o army ainda mais próximo do BTS, e pensar na possibilidade de não conseguir estar no show do retorno gera uma dor antecipada, acompanhada de ansiedade e receio de não conseguir comprar o ingresso, seja pela concorrência ou pela falta de recursos financeiros.

Pensar nessas possibilidades dá um frio na barriga? Dá. Afinal, vivemos na sociedade do FOMO (o medo de perder algo e ficar para trás). Mas a psicóloga e army Thaís Lene explica: “Eu sei que o coração disparou. Eu sei que você abriu o celular e as mãos começaram a suar, a respiração ficou curta e o peito apertou com aquela mistura caótica de euforia e medo. É isso que acontece quando algo muito importante para a gente volta a movimentar o nosso mundo interno.”

Essa mistura de sentimentos tomou conta do fandom porque, como destaca a psicóloga, o BTS não é apenas um grupo de artistas. Eles foram companhia em dias difíceis, presença em momentos de solidão; foram a voz que lembrava a cada fã que ele era capaz.

Quando o BTS se move, a gente se move por dentro também. O comeback deles não ativa só alegria. Ativa memória, afeto, vínculo e história. E tudo isso junto mexe com o emocional de qualquer um Thaís Lene, psicóloga e army

Thaís Lene Crédito: divulgação

Respira a paz!

Agora não é hora de surtar e deixar a ansiedade dominar. Até porque bem-estar, saúde mental, autoestima e autoamor são bandeiras do BTS, traduzidas em suas músicas. É preciso, sim, ser fã com maturidade emocional: vibrar com a possibilidade de estar lá, mas também preparar a mente para lidar com a frustração de não poder ir.

“Você merece estar bem para viver esse momento, esteja você na plateia, em casa, trabalhando, estudando ou simplesmente acompanhando pelas telas. Pode ser que não dê para ir. Pode ser que financeiramente não caiba. Pode ser que a sua vida, a sua rotina e suas responsabilidades também precisem de você. Se preparar para a frustração não significa desistir. Significa ser adulto, entender que as coisas fogem do nosso controle. Significa se proteger emocionalmente para não se machucar tentando dar conta de algo que não depende só de você”, frisa Thaís Lene.

O que pode ser feito na prática

• Fazer parte de grupos com pessoas que possam servir de suporte emocional e até se ajudar na tarefa de comprar o ingresso.

• Pedir ajuda a amigos e familiares que, no dia da compra, consigam entrar na fila para tentar garantir o ingresso.

• Cadastrar-se com antecedência nos sites de venda para facilitar o processo.

• Dedicar-se a atividades que acalmem a mente e o coração. Uma boa opção para quem está em Salvador é participar do Clube do Livro, promovido pelo projeto Soul Seven Club, que estuda livros indicados pelo BTS. O próximo encontro acontece no dia 31/01, das 15h às 18h, no restaurante Kion. O livro do mês é Amêndoas, de Won-pyung Sohn, que inspirou Suga a compor a música Amygdala, do álbum D-Day. A obra aborda aceitação, autocura, emoções e crescimento interno. Inscrições: @soulsevenclub.