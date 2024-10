SAÚDE

Caetano fitness: aos 82 anos, cantor baiano aparece em vídeo fazendo flexões e agachamentos

Ele também trabalhou os glúteos e as pernas com estímulos a partir de um caixote

Que saúde! Aos 82 anos, Caetano Veloso, o “painho”, como é carinhosamente apelidado pelos fãs, mostrou que está com a disposição física melhor que muita gente jovem. Prova disso é o registro em vídeo, tendo a trilha sonora autoral de “Não Enche”, publicado no final da manhã desta terça-feira (8), em seu perfil oficial no Instagram.

Caê surge vestido de branco, fazendo flexões, pistol squats –ou, em bom português, agachamentos pistola–, que consistem em usar o peso corporal e a força de somente uma perna por vez (unilateral). É, portanto, uma variação muito mais desafiadora do agachamento tradicional. Ele também trabalhou os glúteos e as pernas com estímulos a partir de um caixote, do qual ele sobe e desce, assim como também senta e levanta.