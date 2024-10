MELHORAS!

Gil do Vigor revela batalha contra a ansiedade e desabafa: ‘Parei em hospital’

Gil do Vigor revelou que precisou passar por um episódio traumático envolvendo uma crise de ansiedade para ele ir em busca de ajuda médica. Durante participação no programa “Sábia Ignorância”, no GNT, o ex-BBB afirmou que chegou a parar no hospital.

O economista continuou falando sobre como lidava com os conflitos envolvendo sua sexualidade e contou que apesar da idade, apenas conseguiu se conectar livremente com sua verdadeira identidade após ingressar no Big Brother Brasil, em 2021. “Demorou muito para eu me aceitar. A partir do momento que eu entro no BBB, consegui ser eu mesmo para todas as pessoas que me conhecem”, afirmou.