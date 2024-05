TURNÊ

Caetano Veloso fala sobre show de Xande de Pilares baseado em sua obra: ‘Honrado’

O cantor e compositor Caetano Veloso compartilhou, nesta terça-feira (14), um vídeo para falar sobre a estreia do show “Xande canta Caetano”, comandado por Xande de Pilares. A estreia da turnê será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 2 de junho.

No espetáculo, Xande de Pilares interpretará os grandes sucessos da carreira de Caetano Veloso, em um clima intimista, acontece no dia 2 de junho. Provando que o público aguarda ansiosamente pelo show, o primeiro lote de ingressos esgotou em 30 minutos.

A boa notícia é que ainda dá tempo de garantir as entradas, atualmente, no quinto lote, por valores que variam entre R$140 e R$280.

Lançada em agosto do ano passado, a turnê “Xande canta Caetano” fará sua estreia na capital baiana e aposta em um repertório com sucessos emblemáticos do ícone baiano, como “Luz do Sol”, “Tigresa”, “Alegria, Alegria”, “Gente”, “Lua de São Jorge”, entre outros hits. O roteiro inclui ainda apresentações em Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.