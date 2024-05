CONFIRA INDICADOS

De Caetano a Leo Santana: baianos concorrem a Prêmio da Música Brasileira

Grande homenageado será Tim Maia

Publicado em 13 de maio de 2024 às 15:42

Caetano e Léo Santana Crédito: Divulgação

O Prêmio da Música Brasileira anunciou nesta segunda-feira (13) os indicados de sua 31ª edição, cuja cerimônia acontece no dia 12 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com apresentação de Regina Casé. Em 2024, o grande homenageado será Tim Maia.

Este ano, de acordo com a organização do prêmio, mais de 12 mil artistas se inscreveram, com São Paulo liderando com 41,4% dos inscritos, seguido do Rio (19,7%), Minas Gerais e Paraíba (7% cada). Ao todo, as 32 categorias trazem 88 artistas indicados.

Apesar de não estar entre os estados com mais inscritos, a Bahia brilha com pelo menos 14 chances de premiação, com nomes como Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Armandinho Macedo, Leo Santana, Simone Mendes, Timbalada, Luiz Caldas e É o Tchan! concorrendo em diferentes categorias. Confira os principais, com os baianos em destaque:

Canção popular

– Dupla:

Os Barões da Pisadinha

Maiara & Maraisa

Rionegro & Solimões

– Grupo:

É o Tchan!

Atitude 67

Mastruz com Leite

– Intérprete – Canção Popular:

Leo Santana

Edson Cordeiro

Filipe Toca

Gabriel Sater

João Gomes

– Intérprete – Sertanejo:

Simone Mendes

Ana Castela

Lauana Prado

Paula Fernandes

Roberta Miranda

– Lançamento – Canção Popular:

Gabriel Sater – Nos Dias Atuais (Ao Vivo) (Produção: Gabriel Sater, João Gaspar)

João Gomes – Raiz (Produção: Top Eventos)

Romero Ferro, Gaby Amarantos – Em Plena Lua de Mel (Produção: MGZD)

– Lançamento – Sertanejo:

Ana Castela – Boiadeira Internacional (Ao Vivo) ([Produção: Eduardo Godoy)

Maiara & Maraisa – Ao Vivo em Portugal (Produção: Eduardo Pepato)

Roberta Miranda – Desatemos os Nós (Produção: Roberta Miranda)

MPB

– Grupo:

Banda Eddie

Barbatuques

Boca Livre

– Intérprete:

Rosa Passos

Alaíde Costa

Jards Macalé

Jota.Pê

Wanderléa

– Lançamento:

Rosa Passos, Lula Gavão – Rosa Passos e Lula Galvão (Produção: Rafael Paulista)

Jards Macalé – Coração Bifurcado (Produção: Jards Macalé, Romulo Fróes)

Wanderléa – Wanderléa Canta Choros (Produção: Mario Gil, Luiz Nogueira)

– Melhor Canção:

Jards Macalé – Mistérios do Nosso Amor (Intérprete: Jards Macalé, Maria Bethânia / Compositor: Jards Macalé, Ronaldo Bastos)

Marcelo D2 – Povo de Fé (Intérprete: Marcelo D2, Nega Duda / Compositor: Marcelo D2, Luiz Antônio Simas)

Wilson das Neves – Luz do Candeeiro (Intérprete: Áurea Martins / Compositor: Wilson das Neves, Paulo César Pinheiro)

Música Urbana

– Grupo:

Àttooxxá

Abulidu

Natiruts

– Intérprete:

Gloria Groove

Iza

Ludmilla

Rincon Sapiência

Sandra de Sá

– Lançamento:

Jonathan Ferr – Liberdade (Produção: Jonathan Ferr)

Jorge Aragão, Djonga – Respeita (Produção: Kevin, Jorge Aragão)

Ludmilla – Vilã (Produção: Dallass, Ajaxx, Topo La Maskara, Ariel Donato, Ludmilla, Rafael Castilhol, DJ Gabriel do Borel, Marcio Arantes, Mars, Rasool Diaz, Zone, Coop The Truth, Galdino, DJ Chris 011, Ape Drums, Tropkillaz)

Pop / Rock

– Grupo:

Mombojó

Pato Fu

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

– Intérprete:

Alice Caymmi

Ana Frango Elétrico

Filipe Catto

Marisa Monte

Zeca Baleiro

– Lançamento:

Ana Frango Elétrico – Me Chama De Gato Que Eu Sou Sua (Produção: Ana Frango Elétrico)

Filipe Catto – Belezas São Coisas Acesas por Dentro (Produção: Filipe Catto, Fabio Pinczowski)

Mahmundi – Amor Fati (Produção: Mahmundi, Pedro Tie)

Música Regional

– Dupla:

Chico Amado & Xodó

Joanina

Lourenço & Lourival

– Grupo:

Timbalada

Boi Bumbá Garantido

Falamansa

– Intérprete:

Carlinhos Brown

Luiz Caldas

Alceu Valença

Lia de Itamaracá

Marcelo Jeneci

– Lançamento:

Alceu Valença – Meu Querido São João (Ao Vivo na Fundição Progresso) (Produção: Tovinho)

Lia de Itamaracá – Dorme Pretinho (Produção: Pupillo)

Mestre Damasceno, Nativos Marajoara – Búfalo-Bumbá (Produção: Léo Chermont, Guto Nunes)

– Revelação:

Choro na Rua

Felipe Senna

Gabriele Leite

Samba

– Grupo:

Encontro das Velhas Guardas

Grupo Revelação

Grupo Semente

– Intérprete:

Alcione

Fabiana Cozza

Martinho da Vila

Péricles

Xande de Pilares

– Lançamento:

Marcelo D2 – Iboru (Produção: Marcelo D2, Nave, Kiko Dinucci, Mario Caldato Junior)

Martinho da Vila – Negra Ópera (Produção: Celso Filho, Martinho Antônio, Pretinho da Serrinha)

Xande de Pilares – Xande Canta Caetano (Produção: Pretinho da Serrinha)

Categorias Especiais

– Lançamento Eletrônico:

Ubunto – Água Maravilha (Produção: Ubunto)

Tropkillaz, Sango – Rio de Janeiro (Produção: Tropkillaz)

Urias – Her Mind (Produção: Maffalda, Brabo)

– Lançamento em Língua Estrangeira:

Anitta – Funk Generation: A Favela Love Story (Produção: Brabo, Decz, Diplo, DJ Gabriel do Borel, Márcio Arantes, Ilya)

Pedro Miranda, Fernando Leitzke e o Candombaile – Candombe Bailador (Produção: Luis Filipe de Lima)

Urias – Her Mind (Produção: Maffalda, Brabo)

– Lançamento Erudito:

Orquestra Ouro Preto, Cristian Badu, Maestro Rodrigo Toffolo, Gustavo Carvalho – Orquestra Ouro Preto: Haydn & Mozart. (Produção: Maestro Rodrigo Toffolo)

Orquestra Sinfônica Brasileira, Ignacio Garcia Vidal – Três Danças Espanholas (Produção: Nikolay Sapoundjiev)

Orquestra Sinfônica Do Estado De São Paulo – Sinfonia dos Orixás & Pequenos Funerais Cantantes (Produção: Ulrich Schneider)

– Projeto Especial:

João Gilberto – Relicário: João Gilberto (Ao Vivo no Sesc 1998) (Produção: Sesc São Paulo)

Chico César, Geraldo Azevedo – Violivoz (Ao Vivo) (Produção: Chico César, Geraldo Azevedo)

Wilson das Neves – Senzala e Favela (Produção: Jorge Helder, Kassin)

Música Instrumental

– Grupo:

Banda Tributo Waldir Azevedo

Choro na Ribeira

Choro na Rua

– Solista:

Armandinho Macedo

Antonio Adolfo

Hamilton de Holanda

Romero Lubambo

Yamandu Costa

– Lançamento:

Chico Pinheiro, Romero Lubambo – Two Brothers (Produção: Matt Pierson)

Choro na Rua – Obrigado Zé da Velha (Produção: Alexandre Maionese, Henrique Cazes, Rogério Caetano, Silvério Pontes, Diego do Valle)

Yamandu Costa, Armandinho Macedo – Encontro das Águas (Produção: Yamandu Costa, João Falcão Neto)

– Projeto Audiovisual:

Caetano Veloso – The Man I Love (Direção: Felipe Lion, Luqueta) Marcelo D2 – Iboru (Direção: Marcelo D2, Luiza Machado)

Martinho Da Vila, Chico César – Acender as Velas (Direção: Philippe Rios)

Rubel, Bala Desejo – Toda Beleza (Direção: TOMAT)