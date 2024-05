SALVADOR

Suspeito é morto em confronto com a PM em São Caetano

Na noite de domingo (12), um homem foi morto em confronto com policiais militares da Rondesp BTS, no bairro de São Caetano, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que havia homens armados na Rua Nova Brejal. Guarnições estiveram no local e foram recebidas a tiros. Houve o revide, e um suspeito foi baleado.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi socorrido, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e 13 porções de cocaína. O material foi apresentado no Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas, onde a ocorrência foi registrada.