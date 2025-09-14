DESPEDIDA

Caetano Veloso lamenta morte de Hermeto Pascoal: 'Sua música infinita permanece'

Outros artistas também celebraram o legado do multi-instrumentista em homenagens

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 10:37

Hermeto Pascoal Crédito: Divulgação

Hermeto Pascoal, o “bruxo dos sons”, construiu uma obra que transcende fronteiras e estilos, influenciando músicos, atores e fãs em todo o Brasil e no mundo. Compositor, arranjador, multi-instrumentista e improvisador, ele começou sua carreira aos 14 anos e navegou por jazz, forró, samba e frevo, sempre chamando sua criação de “música universal”. O alagoano conquistou elogios de nomes como Elis Regina e Miles Davis, criando uma obra que é ao mesmo tempo erudita, experimental e profundamente enraizada na tradição brasileira.

A morte de Hermeto, aos 89 anos, neste sábado (13), no Rio de Janeiro, foi anunciada pela família. No comunicado, eles destacaram que o músico fez sua passagem cercado por familiares e colegas de palco, e sugeriram que as homenagens continuem através da música: “Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria.”

Entre as manifestações de artistas, a do baiano Caetano Veloso se destacou. O cantor e compositor relembrou, em vídeo no Instagram, músicas dedicadas a Hermeto e até uma discussão pública com o músico, reforçando sua grandeza. “Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Uma coisa imensa… Mas o que importa é a grandeza musical dele”, disse Caetano. Ele concluiu: “Hermeto Pascoal parte, mas sua música infinita permanece.”

O cantor Mestrinho destacou: “Existe um mundo antes de Hermeto e outro depois dele! Gratidão por dar mais vida à música, Campeão!” Tiago Iorc comentou: “Ele nunca foi desse plano. Sempre esteve aqui nos mostrando a imensidão que somos. Boa viagem, maestro.” Zélia Duncan chamou Hermeto de “mestre absoluto” e “filho preferido da deusa música”, enquanto Whindersson Nunes ressaltou que Pascoal “permanece vivo em suas obras”.

O ator Lúcio Mauro Filho elogiou a inventividade do músico: “Multi-instrumentista, multi-artista, inventou tantos instrumentos, tantas possibilidades, fez música com os sons da natureza e sempre fez parte dela. Assim conquistou o Brasil, o mundo e artistas geniais como Miles Davis.” O apresentador Serginho Groisman também prestou homenagem, lembrando shows que apresentou e definindo Hermeto como “um gênio da música instrumental mundial”.