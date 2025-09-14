Acesse sua conta
Ícone da música brasileira, multi-instrumentista Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

Hermeto transitou entre diferentes gêneros, passando pelo jazz, forró, samba e frevo

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 06:58

Hermeto Pascoal
Hermeto Pascoal Crédito: João Atala/Divulgacão

O músico Hermeto Pascoal faleceu neste sábado, 13. A morte foi anunciada no perfil do artista. “Bruxo” e gênio de muitos instrumentos, o alagoano colecionou adjetivos que enalteciam sua trajetória musical.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva”, diz a mensagem.

Hermeto Pascoal

Hermeto Pascoal por Divulgação
Hermeto Pascoal por Divulgação
Hermeto Pascoal por Divulgação
Hermeto Pascoal por Divulgação
Hermeto Pascoal por Divulgação
Hermeto Pascoal por João Atala/Divulgacão
1 de 6
Hermeto Pascoal por Divulgação

Em nota o hospital Samaritano Barra, confirmou que o músico faleceu às 20:22h deste sábado, 13. “O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico , o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos”, diz a nota do hospital.

Nascido em 22 de junho de 1936, no povoado de Olho d’Água, próximo ao município de Lagoa Grande, na região de Arapiraca (AL), o alagoano construiu uma carreira que começou cedo, aos 14 anos.

Compositor, arranjador, improvisador e multi-instrumentista, Hermeto transitou entre diferentes gêneros, passando pelo jazz, forró, samba e frevo. Ele costumava definir sua própria arte como "música universal".

Essa amplitude artística rendeu a ele o reconhecimento de grandes nomes, como Elis Regina e Miles Davis. Capaz de unir o erudito ao popular e o experimental às tradições brasileiras, Hermeto Pascoal consolidou-se como referência mundial.

Um dos artistas mais inovadores e admirados da música brasileira, Hermeto deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. Sua obra permanece como uma das mais originais e ricas da história da música no país.

