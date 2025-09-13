ANNYEONG NEWS

Brasil é hoje o maior consumidor de conteúdo sobre a cultura pop sul-coreana na América Latina

Interesse brasileiro pelo kcontent movimentou US$ 31,5 bilhões em 2023 e há projeção de crescimento de 6% ao ano até 2027



Gabriela Cruz

Márcia Luz

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:33

Bandeira da Coreia do Sul Crédito: Divulgação

O Brasil é hoje o maior consumidor de conteúdo sobre a cultura pop sul-coreana na América Latina. Dados de 2023 mostram que o interesse brasileiro pelo kcontent movimentou US$ 31,5 bilhões e há projeção de crescimento de 6% ao ano até 2027, puxado pelos kdramas e pelo kpop.

Aumento de 326% no consumo de kpop

O país é atualmente o 5º maior mercado consumidor de kpop, registrando crescimento médio de 47% ao ano no Spotify, que é a principal plataforma mundial de streams. De 2018 para cá, houve aumento de 326% no número de streams de kpop no Brasil, considerando que muitos lançamentos emplacam os primeiros lugares no chart aqui. Outro exemplo do interesse do público brasileiro pela música pop sul-coreana foi a passagem da turnê DominAte do Stray Kids por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, em abril de 2025. Estádios lotados e uma data extra de show, reunindo mais de 170 mil pessoas de todas as idades em três apresentações.

Séries e filmes

Mas não é só a música que desperta o interesse dos brasileiros pela cultura sul-coreana. Em 2023, por exemplo, os kdramas atingiram o Top 10 das séries e filmes mais assistidos pelo público brasileiro, sendo que 90% dos brasileiros assistem doramas, com 55% acessando os episódios, pelo menos, uma vez por semana. Isso justifica a vinda de atores sul-coreanos para realizarem eventos concorridos, a exemplo do fanmeeting do ator Park Bo-gum, que acontecerá, em São Paulo, no dia 21/09, com os ingressos esgotados em poucas horas.

Animação

Outro exemplo do sucesso das atrações sul-coreanas é o filme Kpo Demon Hunters (Guerreiras do Kpop), que estreou por aqui, ocupando o Top 10 dos filmes mais vistos na Netflix e alto engajamento nas redes sociais, tendo mais de 114 mil menções. Sem contar que músicas como Golden e Soda Pop viraram hits entre os fãs. Mundialmente o filme já chegou a 236 milhões de visualizações, conquistando o posto de filme mais assistido da Netflix e a trilha sonora estreou em 8º lugar na Billboard 200.

Soft Power

Todas essas estatísticas colocam o Brasil na 2ª posição no ranking de países consumidores da Hallyu, a onda coreana pautada no soft power, resultado de um trabalho intenso e muito investimento do governo da Coreia do Sul para mostrar ao mundo o potencial do país, que oferece turismo, gastronomia, cultura e beleza.

Conexão Brasil-Coreia

O Brasil tem se tornando um mercado tão estratégico para o kcontent que este ano foi inaugurado, em São Paulo, um escritório da KOCCA (Korea Creative Content Agency). A iniciativa nasceu com uma missão clara: conectar Coreia do Sul e Brasil cada vez mais através de negócios criativos. A proposta é viabilizar incentivos para a produção em áreas diversas, como audiovisual, música, games, animação, transmissão, personagens, quadrinhos, história e narrativas, música, moda, AR/VR e novas tecnologias.