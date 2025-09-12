Acesse sua conta
Pôr do sol deste domingo é no Humaitá com o Jammil

A banda celebra uma década do projeto na Cidade Baixa

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:00

O cantor Rafa Barreto
O cantor Rafa Barreto Crédito: Duona/divulgação

A banda Jammil tem um compromisso marcado com o público na Ponta do Humaitá no fim de tarde deste domingo (14), quando a banda apresenta mais uma edição do já tradicional Vamos Ver o Pôr do Sol. E o primeiro show da celebração de dez anos do projeto.

A festa gratuita e aberta ao público integra a programação oficial do Festival da Primavera da capital baiana, promovido pela Saltur. Neste domingo, a banda Jammil recebe um reforço no time: a cantora Alinne Rosa. Junto com Rafa Barreto, a voz do Jammil, celebra os 40 anos da axé music. O dia terá ainda espaço para Ju Moraes e sua Sambaiana como mais uma participação da festa.

