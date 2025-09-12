GRATUITO

Pôr do sol deste domingo é no Humaitá com o Jammil

A banda celebra uma década do projeto na Cidade Baixa

Doris Miranda

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:00

O cantor Rafa Barreto Crédito: Duona/divulgação

A banda Jammil tem um compromisso marcado com o público na Ponta do Humaitá no fim de tarde deste domingo (14), quando a banda apresenta mais uma edição do já tradicional Vamos Ver o Pôr do Sol. E o primeiro show da celebração de dez anos do projeto.