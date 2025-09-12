Pôr do sol deste domingo é no Humaitá com o Jammil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07:00
A banda Jammil tem um compromisso marcado com o público na Ponta do Humaitá no fim de tarde deste domingo (14), quando a banda apresenta mais uma edição do já tradicional Vamos Ver o Pôr do Sol. E o primeiro show da celebração de dez anos do projeto.
A festa gratuita e aberta ao público integra a programação oficial do Festival da Primavera da capital baiana, promovido pela Saltur. Neste domingo, a banda Jammil recebe um reforço no time: a cantora Alinne Rosa. Junto com Rafa Barreto, a voz do Jammil, celebra os 40 anos da axé music. O dia terá ainda espaço para Ju Moraes e sua Sambaiana como mais uma participação da festa.