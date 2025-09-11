RODA TRADICIONAL

Samba da Resistência movimenta sábado em Itapuã com convidado especial

Jonga Lima se junta ao time de bambas neste sábado (13), a partir das 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento

Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 22:30

Samba da Resistência convida Jonga Lima neste sábado (13) Crédito: Rico Foto / Manuela Cavadas

A edição de setembro do tradicional Samba da Resistência está se aproximando! O evento tomará conta do Espaço Cultural Rumo do Vento, colocando todo mundo para dançar neste sábado (13), a partir das 17h, no espaço localizado na Praça do Coreto, no Alto do Bela Vista de Itapuã. Para a noite especial, o time do bambas do Rumo do Vento convida o cantor e compositor soteropolitano Jonga Lima, grande movimentador do samba da Bahia.

Comandada pelo mestre da cultural popular Seu Régi de Itapuã e pelo músico Pedrão Abib, a roda contará ainda com a equipe de músicos formada por Coutinho, Dudu Reis, Leto Oliveira, Ana Paula Oliveira, Neto Moska e Paulo Avelar. Nesta edição, a participação de Jonga Lima vai abrilhantar o evento com músicas autorais e canções famosas que estão na boca dos amantes do samba tradicional.

“É com muita alegria, muita honra e felicidade que eu recebo esse convite para essa roda de samba tão querida no Rumo do Vento com Seu Regi, que é uma pessoa extraordinária e um compositor que eu sou fã. Eu tenho cantado no meu repertório uma música dele chamada ‘Lição de Vida’. E estar com Pedrão também, que é um parceiro, é maravilhoso”, conta Jonga Lima.

No repertório estarão presentes canções de Jonga como “A Trama do Samba” (Jonga Lima/Helson Hart) e “Samba do Improviso” (Jonga Lima) e canções que já são patrimônio do gênero na Bahia e no Brasil como “Sonho Meu” (Dona Ivone Lara).

“Esse samba é tudo de mais bonito que tem, aquela devoção, respeito, alegria do povo junto com os sambistas. É um momento de muita grandeza e muita brasilidade. No repertório vou cantar alguns sambas autorais e algum samba conhecido que ainda estou preparando. Vai ser bem especial!”, celebra o sambista.

Baiano de Salvador, Jonga Lima é um grande cantor e compositor que já dividiu o palco com nomes como a saudosa Elza Soares, que gravou uma de suas músicas intitulada “A Trama do Samba" (Jonga Lima /Helson Hart). Recentemente, Jonga lançou o disco autoral “Samba, Folia e Paz” (2024), destaque do Prêmio do Selo Educadora FM.

Tradição em Salvador

Há mais de 40 anos, a roda Samba da Resistência acontece mensalmente, reunindo diferentes gerações em torno da cultura popular do samba. Mantendo viva uma manifestação da cultura popular, o evento já é parte do Espaço Rumo do Vento, agregando pessoas da comunidade, artistas e músicos de diferentes idades e classes sociais.

Realizada pelo Diversom e protagonizada pelo mestre Seu Régi, grande anfitrião do local, a roda recebe convidados a cada edição para fortalecer o samba tradicional, com destaque para o trabalho de compositoras e compositores baianos.

O projeto "Rumo do Vento de Itapuã – Território de Resistência e Preservação" foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, Governo Federal.

SERVIÇO

Samba da Resistência

Data: 13/09 (sábado)

Horário: 17 horas