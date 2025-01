PARABÉNS

Caetano Veloso prestigia aniversário de Alberto Pitta e Xande de Pilares na casa de Regina Casé

O evento reuniu amigos e familiares em comemoração a data

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 08:39

Regina Cazé e Caetano Veloso durante aniversário de Alberto Pitta e Xande de Pilares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma celebração cheia de alegria, música e amizade movimentou o bairro do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, nesta terça-feira (7). Regina Casé abriu as portas da sua casa para a festa de aniversário do artista plástico baiano Alberto Pitta e do cantor carioca Xande de Pilares.

Entre os convidados, estava o cantor santamarense Caetano Veloso.

O evento, que reuniu amigos e familiares, teve direito a um tradicional “Ajeum”, termo da cultura afro-baiana que significa uma refeição comunitária repleta de significado espiritual e cultural.

Alberto Pitta, aniversariante deste 7 de janeiro, comemorou ao lado de Xande, que celebrou seus 55 anos no último dia 25 de dezembro. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os dois aparecem cantando parabéns, com uma mesa decorada com dois bolos.

Regina Casé, amiga de longa data de Pitta, fez uma homenagem emocionante Crédito: Reprodução/Instagram

Regina Casé, que é amiga de longa data de Pitta, fez uma homenagem emocionante no Instagram: “Nossa amizade amorosa de mais de 30 anos é um tesouro que trago guardado no coração. Feliz de ver o mundo todinho reconhecendo o artista gigante que eu sempre soube que você é”.