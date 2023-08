Caio salva a vida de Agatha após Irene encomendar a morte dela

Agatha (Eliane Giardini). Crédito: Marcella Mello/TV Globo

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio (Cauã Reymond) salvará a vida de Agatha (Eliane Giardini). Será depois que Irene (Gloria Pires) encomendar a morte da rival. Ela dará dinheiro a Nice (Alexandra Richter) para matar Agatha.



A mãe de Caio será sequestrada por Gregorio (Felipe Rocha), mas Caio flagrará o momento em que ela for colocada à força no carro. Ele entrará no seu veículo e perseguirá o criminoso. O rapaz conseguirá alcançá-los e renderá Gregorio, que confessará ter ganhado dinheiro para assassinar Agatha.

Eliane Giardini esteve no Encontro com Patrícia Poeta desta quinta-feira (17) e atualizou o público sobre a chegada de Agatha em Terra e Paixão. A atriz contou que se surpreendeu com a história da personagem e disse que a chegada da mãe de Caio (Cauã Reymond) vai agitar ainda mais Nova Primavera.

"Eu estou há quase três semanas em um ritmo frenético, encontrando pessoas e pedindo perdão", disse Eliane, falando sobre os reencontros de Agatha.

Sem meias palavras, a atriz abriu o jogo e disse que considera Agatha uma vilã. "Eu acredito que sim. Pelas cenas novas que estão chegando já dá pra perceber que ela tem muito plano armado. Uma pena, porque eu sinceramente achei que ia chegar para ser mãe do Caio e dar muito carinho pra ele". opinou Eliane.

A história de Agatha, segundo a atriz, ainda reserva muitos segredos. Para Eliane, a primeira mulher de Antônio La Selva (Tony Ramos) não deixou claro seus objetivos. "Vêm coisas muito boas aí pela frente, mas o desdobramento disso eu ainda não sei. Se fosse só por dinheiro, ela não teria separado do Antônio e não teria ido embora", disse.

Um dos momentos mais aguardados desde que o público soube que Agatha estava viva foi o encontro dela com Caio. Eliane revelou que a troca com Cauã Reymond foi emocionante. "A gente sabia que era uma cena importante, estávamos com o texto muito em cima. Foi muita emoção e gravamos tudo de primeira. Acho que foram oito cenas seguidas e foi tudo muito bom, fluiu bem, uma beleza", contou.