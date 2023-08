Calça de Simone rasga durante show e cantora improvisa look

A cantora Simone Mendes passou perrengue durante seu show nesta quinta-feira, 17. A calça da cantora rasgou na região do bumbum enquanto cantava para a multidão da primeira noite da Festa de Peão de Barretos 2023, em Barretos, no interior de São Paulo.Apesar do imprevisto, Simone encarou a situação com tranquilidade. No mesmo momento do ocorrido, ela informou aos fãs que o fato não a impediria de cantar até o amanhecer.



Logo em seguida, a equipe da cantora ofereceu um casaco e amarrou na cintura para cobrir a abertura. Simone continuou o show normalmente.