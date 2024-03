REPRESENTATIVIDADE

Câmara aprova título de cidadã soteropolitana para a cantora Liniker

A cerimônia de concessão ainda não tem data para acontecer. Neste ano, Liniker subiu ao palco do Festival de Verão ao lado da cantora Iza e cantou grandes sucessos da carreira, como "Baby 95", "Antes de tudo" e "Zero".

O projeto ainda reforçou o laço de Liniker com Salvador, onde por diversas vezes é vista andando pelas ruas, principalmente do Centro da cidade, além de buscar fomentar a cena cultural da capital.

Outros títulos

Ainda nesta terça-feira, outros dois títulos de cidadania soteropolitana foram concedidos pela CMS. A vencedora do quadro "Quem Quer Ser Um Milionário", do programa Domingão com Luciano Huck, da TV Globo, a jornalista Jullie Dutra recebeu o título de cidadã soteropolitana por unanimidade.

Os vereadores também concederam o título ao narrador e apresentador do TNT Sports, do grupo Warner Discovery, André Henning. Nascido em São Paulo, ele começou no jornalismo na Rádio Metrópole e acumula passagens pela TV Aratu, Rádio Band FM e Transamérica. Em 2006, Henning foi para a televisão e desde então se notabiliza como um dos principais narradores de torneios no mundo, como Campeonato Brasileiro e Champions League.