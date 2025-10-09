DIVERSÃO MUSICAL

Canela Fina comemora 15 anos com show gratuito no Dia das Crianças e videoclipe inédito

Grupo infantil celebra trajetória marcada por educação musical e afetividade; apresentação acontece no Cineteatro 2 de Julho

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:01

Diogo Flórez, Kamile Levek e Carla Suzart celebram os 15 anos do Canela Fina neste domingo (12) Crédito: Divulgação/Diego Flóreza

No Dia das Crianças, a música também pode ser mais uma forma dos pequenos se divertirem, ao mesmo tempo em que aprendem valores educativos como amizade, respeito e autoconfiança. Essa é a proposta defendida pelo grupo Canela Fina, referência em música infantil e educação musical, que celebra 15 anos de trajetória em 2025. Neste domingo (12), a banda realiza um show gratuito no Cineteatro 2 de Julho, com apresentações às 11h e 16h. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada espetáculo.

“A gente está muito felizes e animados, porque é uma história de entrega, de amor ao que a gente faz, de estudo e também de muita resistência, porque fazer música autoral infantil em Salvador não é algo muito simples, mas a nossa dedicação a isso faz com que a nossa história seja longeva. A gente espera poder celebrar com todos os canelinhos e canelões que fazem parte da nossa história em um show muito especial”, revelou a instrumentista Carla Suzart.

Com a comemoração na capital baiana, Carla vive a expectativa de comemorar os 15 anos da banda com pessoas que cresceram com as músicas, o que já ocorreu. “A gente encontra com jovens adultos hoje de 20 anos de idade que foram nossos alunos bebês. Para a gente, é muito especial celebrar a nossa história com o nosso público aqui em Salvador, que já conhece a gente e com quem a gente troca muito afeto”, disse.

Fundado em 2010, o Canela Fina nasceu dentro do ambiente acadêmico. Ainda durante a graduação em música, Kamile Levek e Angelita Broock se juntaram e, após ganharem experiência em programas de musicalização para bebês, as duas começaram a compor canções com viés educativo, inspiradas pelo cotidiano das crianças.

As primeiras composições serviram como uma ideia inicial do projeto, que só evoluiria para a formação da banda infantial durante a pós-graduação na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Atualmente o grupo é formado por Kamile Levek, Carla Suzart e Diogo Flórez. Com 15 anos de história, o trio conta com músicas autorais que abordam habilidades socioemocionais e do cotidiano infantil, com o objetivo de estimular a imaginação das crianças com uma mistura de ritmos brasileiros.

Canela Fina também se consolidou como pioneiros na especialização em musicalização para bebês. Em 2014, lançou seu primeiro DVD intitulado de “Imaginante”, que contava com 17 canções e um enredo sobre a perda da imaginação por um boneco. Além de atravessar o Brasil, o grupo também levou a música infantil para palcos internacionais, como a ISME (International Society for Music Education).

Música que educa

Formado por educadores e musicistas, o grupo construiu canções que usam parte de momentos do cotidiano das crianças, como a hora do banho, de brincar, do almoço e da escovação dos dentes para auxiliar famílias. “Ontem à noite”, uma das primeiras canções da banda, foi escrita com o objetivo de trabalhar o medo nas crianças.

“Cada vez mais as crianças precisam de estímulos interativos educativos que trabalhem os valores e os desenvolvimentos que um ser humano precisa, com leveza, afetividade, naturalidade e diversão. Essa é a missão do Canela Fina. Cada família, cada rostinho, cada pessoa que pudemos tocar com nossas músicas nos motiva a seguir firmes nesse caminho”, destaca Kamile Levek.

A celebração dos 15 anos no Dia das Crianças também vai contar com a estreia do videoclipe “Trem Menor” no Youtube, que mistura o xote nordestino com uma animação em 3D para narrar a história de um trem menor que se perde do maior e, no caminho, encontra dentro de si a força para seguir adiante. A animação busca promover uma reflexão sobre autoestima, empatia e autonomia.