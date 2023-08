Cantando sucessos de Fafá de Belém, Nany People chega à Casa do Comércio

A atriz e cantora Nany People. Crédito: divulgação

Humorista, cantora, atriz e apresentadora, Nany People chega a Salvador para a estreia do seu novo show intitulado Sob Medida – Nany canta Fafá, em que presta homenagem a uma de suas musas, a cantora Fafá de Belém. O humor e a música se encontram em um espetáculo cheio de sucessos. A apresentação acontece nesta sexta (1º), às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.



Com direção artística de Marcos Guimarães, o espetáculo apresenta uma seleção de canções que marcaram a vida de Nany People, relembrando grandes sucessos de Fafá, incluindo hits como: Sob Medida; Meu Disfarce; Dentro de Mim Mora um Anjo; Nuvem de Lágrimas; e muitos outros escolhidos a dedo por Nany e pela própria Fafá.

O show une música e humor, e, entre uma canção e outra, as histórias e curiosidades sobre a vida e a carreira de Nany, são contadas com muito bom humor por ela própria.

Sob Medida é uma oportunidade única de assistir a uma apresentação que celebra a trajetória de duas das artistas mais queridas do Brasil. “Quero reverenciar e prestar homenagem à artista que me inspirou e me moveu, com a sua música, por toda minha vida pessoal e artística, Fafá de Belém.” diz Nany.