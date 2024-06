CUIDANDO DA SAÚDE

Cantor Marrone passa por cirurgia nos olhos e ficará 15 dias afastados dos palcos

O cantor Marrone, da dupla com o Bruno, passou por um cirugia nos olhos nesta segunda-feira (17). O sertanejo realizou o procedimento no Hospital de Olhos (CBCO) de Goiânia e deve passar ao menos 15 dias de repouso. Ao G1, a assessoria da dupla informou que nenhum show será cancelado.

Assessoria da dupla informou que nenhum show será cancelado, as apresentações seguem confirmadas apenas com o cantor Bruno. Por isso, ele não poderá participar do show programado para o São João da Bahia, em Salvador, no dia 22 de junho. “Nenhum show será cancelado, Bruno seguirá cumprindo a agenda da dupla”, finalizou a assessoria.